Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возможном формировании смерчей над Черным морем. О надвигающейся опасности россиян предупредил интернет-портал «93.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

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Так, образование вихрей возможно на участке от Туапсе и на всем протяжении Сочи. Наиболее высокий риск — рядом с крупными ущельями в Лоо, Якорной щели и Магри в Лазаревском районе.

Отмечается, что вихри над морем образуются из-за того, что теплый воздух с мелкими частицами воды устремляется вверх, но при появлении холодного воздуха из ущелья меняется направление теплого и получается воронка.