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23 минуты назад

Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

Lenta.ru

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщило о возможном формировании смерчей над Черным морем. О надвигающейся опасности россиян предупредил интернет-портал «93.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, образование вихрей возможно на участке от Туапсе и на всем протяжении Сочи. Наиболее высокий риск — рядом с крупными ущельями в Лоо, Якорной щели и Магри в Лазаревском районе.

Отмечается, что вихри над морем образуются из-за того, что теплый воздух с мелкими частицами воды устремляется вверх, но при появлении холодного воздуха из ущелья меняется направление теплого и получается воронка.

Ранее сообщалось, что наиболее востребованными направлениями для поездок летом с детьми стали Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Так, в Москву планируют отправиться 21,6 процента россиян, в Сочи — 18,1 процента , в Санкт-Петербург — 8,8 процента.

Происшествия,МЧС России,
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