Кассирша в Москве сбежала с 40 миллионами рублей

В Москве кассирша в обменнике взяла у клиентов 40 млн рублей и сбежала. Полиция начала поиски женщины. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в обменном пункте в Северном Тушине. Женщина занималась обменом валют. Ее личность и местонахождение сейчас устанавливается полицией.
Ранее кассирша Анна Григорьева, по версии следствия, украла из отделения «Альфа-банка 22,5 млн рублей, после чего пропала. В тот же день ее мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери.
В ходе следственных действий полицейские установили причастность Григорьевой к краже. Один из полицейских предположил, что мать подозреваемой в курсе, где находится ее дочь. В результате мать убедила Григорьеву сдаться полиции. На Анну и ее мужа Дениса было заведено уголовное дело.