Кассирша в Москве сбежала с 40 миллионами рублей

В Москве кассирша в обменнике взяла у клиентов 40 млн рублей и сбежала. Полиция начала поиски женщины. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел в обменном пункте в Северном Тушине. Женщина занималась обменом валют. Ее личность и местонахождение сейчас устанавливается полицией.

Ранее кассирша Анна Григорьева, по версии следствия, украла из отделения «Альфа-банка 22,5 млн рублей, после чего пропала. В тот же день ее мать обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери.