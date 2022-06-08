Россиянин открыл стрельбу по полицейским во время задержания

Екатеринбуржец, находящийся в федеральном розыске за кражи, выстрелил в полицейских из газового пистолета, когда те попытались его задержать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

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«Мужчина, не желая быть задержанным стражами порядка, выстрелил в их направлении из газового пистолета. В результате обоим полицейским были причинены химические ожоги лица», — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что после стрельбы ему удалось сбежать, хотя вскоре силовики поймали его. В ближайшее время его доставят в суд.