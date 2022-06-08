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1 час назад

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Иране

Елена Прошина

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Иране. В результате аварии как минимум 13 человек погибли, еще 50 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Иране
Фото: ReutersReuters

Трагедия произошла недалеко от пустынного города Табас. С рельсов сошли четыре из семи вагонов поезда. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Число жертв может возрасти, всего в поезде находилось около 350 пассажиров. На месте происшествия работают бригады спасателей и медиков.

Напомним, подобная катастрофа произошла в Иране в 2019 году. В результате схода с рельсов поезда пострадало 40 человек. Поезд двигался по направлению Захедан – Тегеран, в результате аварии один из вагонов поезда опрокинулся. Причиной аварии стало то, что из-за сильного ветра железнодорожные пути были покрыты песком.

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