В московском отеле нашли мертвым иностранца

Египтянина нашли мертвым в гостинице на севере Москвы. Об этом стало известно во вторник, 7 июня.

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По данным РЕН ТВ, мертвого мужчину обнаружили вечером 6 июня. Он лежал в кровати в отеле «Холидей Инн».

О погибшем известно, что ему 42 года и он родился в Египте, но имел гражданство РФ и проживал в Москве постоянно. В гостиницу он заехал в начале этой недели.

Примечательно, что номер, в котором его нашли, был заперт изнутри. На прикроватной тумбе лежал порошок, его направили на исследование.

Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливают следователи.