В московском отеле нашли мертвым иностранца

Египтянина нашли мертвым в гостинице на севере Москвы. Об этом стало известно во вторник, 7 июня.
По данным РЕН ТВ, мертвого мужчину обнаружили вечером 6 июня. Он лежал в кровати в отеле «Холидей Инн».
О погибшем известно, что ему 42 года и он родился в Египте, но имел гражданство РФ и проживал в Москве постоянно. В гостиницу он заехал в начале этой недели.
Примечательно, что номер, в котором его нашли, был заперт изнутри. На прикроватной тумбе лежал порошок, его направили на исследование.
Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливают следователи.
Также 7 июня стало известно о трагической гибели двух топ-менеджеров соцсети VK («ВКонтакте») — Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова. Они погибли в результате происшествия во время экспедиции на побережье Белого моря в Ненецком автономном округе (НАО). «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о произошедшем.