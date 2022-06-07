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58 минут назад

Египтянин найден мертвым в отеле на севере Москвы

Вечерняя Москва

Египтянина нашли мертвым в гостинице на севере Москвы. Об этом стало известно во вторник, 7 июня.

В московском отеле нашли мертвым иностранца
Фото: pixabaypixabay

По данным РЕН ТВ, мертвого мужчину обнаружили вечером 6 июня. Он лежал в кровати в отеле «Холидей Инн».

О погибшем известно, что ему 42 года и он родился в Египте, но имел гражданство РФ и проживал в Москве постоянно. В гостиницу он заехал в начале этой недели.

Примечательно, что номер, в котором его нашли, был заперт изнутри. На прикроватной тумбе лежал порошок, его направили на исследование.

Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливают следователи.

Также 7 июня стало известно о трагической гибели двух топ-менеджеров соцсети VK («ВКонтакте») — Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова. Они погибли в результате происшествия во время экспедиции на побережье Белого моря в Ненецком автономном округе (НАО). «Вечерняя Москва» собрала основную информацию о произошедшем.

Происшествия,Сергей Мерзляков,Владимир Габриелян,
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