Жена погибшего топ-менеджера VK рассказала о своем спасении

Елена Габриелян, жена первого заместителя генерального директора VK Владимира Габриеляна, погибшего вместе с коллегой Сергеем Мерзляковым при переправе через реку в Ненецком автономном округе (НАО), шла через тундру несколько дней в поисках оленеводов, которые могли ее спасти. О новых подробностях произошедшего во вторник, 7 июня, рассказывает «Комсомольская правда».

По словам собеседников издания, вездеходы с людьми снесло в море еще 3 июня. В течение трех дней после этого супруга Габриеляна вместе с их знакомым Сергеем Ольсевичем шла по открытой местности в поисках оленеводов. Связи не было до 6 июня — только тогда Ольсевич и жена топ-менеджера VK смогли связаться со спасателями. Активные поиски МЧС начались только 7 июня.

Участник похода сообщил, что команда поехала по реке, не зная о каменистых порогах и быстром течении. В итоге вездеходы завалились на бок и зацепились за деревья. В заключение собеседник отметил, что «выжившим очень повезло».

В СУ СКР по Архангельской области и НАО подтвердили информацию о том, что все произошло «не 6 июня, а 3 или 4 числа». В ведомстве также рассказали, что река была с резкими перепадами.

«Сейчас выживших уже доставили в Нарьян-Мар, с ними беседуют следователи. Тела погибших доставили на судмедэкспертизу», — добавили в правоохранительных органах.

О гибели топ-менеджеров VK в НАО стало известно ранее во вторник, 7 июня. Габриелян вместе с супругой Еленой пересекали местную реку на вездеходах, когда их транспортные средства понесло в море сильным течением.