«Вчера на углу, на пешеходном переходе на зеленый свет, переходя дорогу, меня и моего ассистента на электровелосипеде сбил курьер доставки Delivery club. Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия. Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь, и тоже уехал. Спросил у нас, где водитель, и, увидев уезжающего курьера, развел руками и тоже уехал. Прекрасный юноша остановился нам помочь и вынес воды, а потом тоже уехал, потому что не мог стоять на Остоженке», – написала она.