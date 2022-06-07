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25 минут назад

Наезд курьера на экс-главреда Vogue Долецкую в Москве попал на видео

Александр Кузьмин

В центре Москвы курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда журнала Vogue Алену Долецкую. Пострадавшая была доставлена в больницу с переломом кисти и ушибом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео происшествия.

На кадрах видно, что стоящие на регулируемом пешеходном переходе люди стали двигаться, как только загорелся разрешающий сигнал светофора. В этот момент в них на полном ходу врезается доставщик на велосипеде.

Как сообщила сама Долецкая, инцидент произошел накануне. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. Журналистка также уточнила, что курьер с места ДТП скрылся.

«Вчера на углу, на пешеходном переходе на зеленый свет, переходя дорогу, меня и моего ассистента на электровелосипеде сбил курьер доставки Delivery club. Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия. Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь, и тоже уехал. Спросил у нас, где водитель, и, увидев уезжающего курьера, развел руками и тоже уехал. Прекрасный юноша остановился нам помочь и вынес воды, а потом тоже уехал, потому что не мог стоять на Остоженке», – написала она.

По словам самой Долецкой, сейчас она находится дома.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Алена Долецкая,
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