В центре Москвы курьер на электровелосипеде сбил экс-главреда журнала Vogue Алену Долецкую. Пострадавшая была доставлена в больницу с переломом кисти и ушибом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший видео происшествия.
На кадрах видно, что стоящие на регулируемом пешеходном переходе люди стали двигаться, как только загорелся разрешающий сигнал светофора. В этот момент в них на полном ходу врезается доставщик на велосипеде.
Как сообщила сама Долецкая, инцидент произошел накануне. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. Журналистка также уточнила, что курьер с места ДТП скрылся.
«Вчера на углу, на пешеходном переходе на зеленый свет, переходя дорогу, меня и моего ассистента на электровелосипеде сбил курьер доставки Delivery club. Пока мы лежали на асфальте, курьер скрылся с места происшествия. Подъехавший полицейский уточнил, нужна ли помощь, и тоже уехал. Спросил у нас, где водитель, и, увидев уезжающего курьера, развел руками и тоже уехал. Прекрасный юноша остановился нам помочь и вынес воды, а потом тоже уехал, потому что не мог стоять на Остоженке», – написала она.
По словам самой Долецкой, сейчас она находится дома.