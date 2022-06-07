Стали известны подробности гибели топ-менеджеров VK

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли при переправе через реку в Ненецком автономном округе (НАО). О подробностях случившегося стало известно РИА Новости.

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По информации агенства, топ-менеджеры погибли после опрокидывания вездехода в районе села Шойна в НАО в результате переохлаждения. Позже их тела нашли спасатели.

На место инцидента вылетели следователи. Тела погибших доставят вертолетом в Нарьян-Мар, там планируется провести опознание и судебно-медицинскую экспертизу.

О гибели топ-менеджеров компании стало известно утром во вторник, 7 июня. По данным Baza, Габриелян вместе с супругой Еленой и друзьями пытались пересечь реку в НАО на двух вездеходах — транспортные средства течением понесло в море.