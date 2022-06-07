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44 минуты назад

Фигурантов дела о хищении миллиарда рублей по военным контрактам освободили

Lenta.ru

Мосгорсуд принял решение освободить фигурантов уголовного дела о предполагаемом хищении 1,4 миллиарда рублей в «Московском конструкторском бюро (МКБ) "Компас"», которое входит в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Фигурантов дела о хищении миллиарда по военным контрактам освободили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подсудимые выйдут из СИЗО под подписку о невыезде после рассмотрения представления прокуратуры и жалобы защиты на приговор столичного Замоскворецкого суда, который снял с фигурантов дела самое тяжкое обвинение в организации и участии в преступном сообществе. Им было назначено наказание от пяти до семи лет заключения за мошенничество, вместо запрашиваемого прокуратурой срока от 17 до 20 лет.

По уголовному делу, возбужденному МВД в апреле 2016 года, проходят 14 человек. По версии следствия, с 2011 по 2016 год бывшие гендиректор «Компаса» Мурад Сафин, руководитель компании «Промпоставка» Руслан Сулейманов и другие фигуранты совершили хищение средств при реализации контракта на поставки запчастей и комплектующих для нужд Противовоздушной обороны (ПВО), Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-воздушных сил (ВВС) Кипра, Алжира, Греции, Индии и еще ряда стран в рамках сотрудничества с «Рособоронэкспортом».

Согласно решению Мосгорсуда, дело направлено в тот же Замоскворецкий суд на пересмотр, но уже в ином составе суда.

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