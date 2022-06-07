Топ-менеджер "Вконтакте" Габриелян погиб

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян погиб в Ненецком автономном округе. Информацию о смерти топ-менеджера подтвердили в компании, сообщает РИА «Новости».
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», - сообщили в пресс-службе VK.
Накануне в «Союзе оленеводов НАО» сообщили об исчезновении Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова во время поездки на вездеходах по побережью Белого моря. Они двигались в составе группы из двух вездеходов, пересекали реку Большой Бугрянец. Одна машина перевернулась, ее утащило в море. На втором вездеходе ехала жена Габриеляна Алена и Сергей Ольсевич, они живы.
Телеграм-канал Baza сообщил, что выжившие члены группы не смогли связаться со спасателями по рации и 25 километров шли пешком до ближайшего села. Поиски пропавших Габриеляна и Мерзлякова начались спустя 12 часов после их исчезновения.
Спасатели нашли тела Габриеляна и Мерзлякова на берегу реки Песцовая.
Владимир Габриелян работал в Mail.ru Group (нынешняя VK) с 2001 года, с 2005 года занимал пост вице-президента и технического директора Mail Group. В 2019 году стал первым заместителем гендиректора VK, а в марте 2022 года вошел в совет директоров VK.