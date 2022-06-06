Министра застрелили на рабочем месте в Доминикане

В своем кабинете был застрелен министр окружающей среды и природных ресурсов Доминиканской Республики Орландо Хорхе Мера. Об этом сообщает The Guardian.
По предварительным данным, застреливший министра является его близким другом. После нападения на Мера он взял заложников и забаррикадировался в одном из помещений госучреждения. Информации о других убитых или раненых пока не поступало. Других подробностей инцидента также нет.
Мера являлся одним из основателей Современной революционной партии в Доминикане, работал адвокатом. На пост министра окружающей среды и природных ресурсов республики его назначили в августе 2020 года.