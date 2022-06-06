Глава Коми сообщил о гибели на Украине контрактника из республики

Глава республики Коми Владимир Уйба сообщил о гибели на Украине контрактника из деревни Кырныша Усть-Куломского района республики Максима Демина . Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"С болью в сердце сообщаю о гибели нашего земляка, отдавшего свою жизнь в борьбе с неофашистами на территории Украины в ходе специальной военной операции", - написал Уйба.

По его словам, Демин "проходил военную службу по контракту в Ленинградской области в миномётной батарее 1 мотострелкового батальона".

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов. Он выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Николаевка Попаснянского района Луганской народной республики. Отмечается, что за время своей службы Кутузов был награжден орденами Мужества, "За военные заслуги", Почета, а также медалью "За отвагу".