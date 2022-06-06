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32 минуты назад

Глава Коми сообщил о гибели на Украине контрактника из республики

Газета.Ru

Глава республики Коми Владимир Уйба сообщил о гибели на Украине контрактника из деревни Кырныша Усть-Куломского района республики Максима Демина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Глава Коми сообщил о гибели на Украине контрактника из республики
Фото: Владимир Уйба/TelegramВладимир Уйба/Telegram

"С болью в сердце сообщаю о гибели нашего земляка, отдавшего свою жизнь в борьбе с неофашистами на территории Украины в ходе специальной военной операции", - написал Уйба.

По его словам, Демин "проходил военную службу по контракту в Ленинградской области в миномётной батарее 1 мотострелкового батальона".

Губернатор принес "искренние глубочайшие соболезнования" родным и близким погибшего солдата.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб генерал-майор Роман Кутузов. Он выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Николаевка Попаснянского района Луганской народной республики. Отмечается, что за время своей службы Кутузов был награжден орденами Мужества, "За военные заслуги", Почета, а также медалью "За отвагу".

Происшествия,Максим Демин,Владимир Уйба,
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