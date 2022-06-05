Миллиардер Новиков отреагировал на сообщения об избиении экс-супруги

Основатель и президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков назвал фейком информацию об обвинениях бывшей супруги в избиениях, распространившуюся в СМИ. В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что никаких полицейских проверок по данному факту не проводится.

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«Насколько я знаю, никакого обращения не было и никакой проверки нет. Это фейк, который снят источником и странно, что уважаемое издание его препощивает. Оснований для подобных публикаций нет», — заявил Новиков.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что экс-супруга Новикова якобы обвинила его в избиении. Также сообщалось, что полиция организовала проверку по факту инцидента.

Издание «Экспресс газета» со ссылкой на источник «Комсомольской правды» сообщало, что конфликт якобы произошел в деревне Жуковка, а в правоохранительные органы обратились медики, оказывавшие женщине помощь в больнице. Общаться с журналистами Марина Новикова отказалась.