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56 минут назад

Миллиардер Новиков избил экс-супругу в Подмосковье

Мослента

Миллиардер Олег Новиков избил бывшую жену в Подмосковье. Женщина с ушибами колена и тазобедренного сустава обратилась за помощью к медикам, сообщает Telegram-канал «112».

Миллиардер Олег Новиков избил бывшую жену
Фото: риа новостириа новости

По данным канала, конфликт произошел в общем доме экс-супругов в деревне Жуковка. 47-летняя Марина Новикова утверждает, что миллиардер избил ее в ходе ссоры. Полиция проводит проверку.

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Олег Новиков — основатель одной из крупнейших в России издательских групп «Эксмо-АСТ». В 2012 году на нее приходилось 25 процентов всего книгоиздательского рынка страны.

Ранее сообщалось, что две девушки с приятелем избили 45-летнего москвича и отобрали у него пистолет. По данным правоохранительных органов, потасовка произошла после того, как потерпевший сделал молодым людям замечание.

Происшествия,Марина Новикова,Олег Новиков,
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