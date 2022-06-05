Миллиардер Олег Новиков избил бывшую жену в Подмосковье. Женщина с ушибами колена и тазобедренного сустава обратилась за помощью к медикам, сообщает Telegram-канал «112».

Фото: риа новости риа новости

По данным канала, конфликт произошел в общем доме экс-супругов в деревне Жуковка. 47-летняя Марина Новикова утверждает, что миллиардер избил ее в ходе ссоры. Полиция проводит проверку.

Олег Новиков — основатель одной из крупнейших в России издательских групп «Эксмо-АСТ». В 2012 году на нее приходилось 25 процентов всего книгоиздательского рынка страны.