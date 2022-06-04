Российская вебкам-модель погибла в Таиланде

Вебкам-модель из России Евгения Симонова разбилась насмерть во время вечеринки на Пхукете. Как сообщает The Mirror, женщина погибла в результате полученных травм в возрасте 37 лет.

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По данным полиции Таиланда, россиянка упала с балкона восьмого этажа курортного жилого комплекса. В ее руке нашли пучок волос, который в настоящее время изучают правоохранители.

Полицейские подозревают, что произошедшее могло быть убийством, но пока не предъявили обвинений кому-либо из находившихся на вечеринке. Также рассматривается версия, что гибель Симоновой могла быть трагической случайностью.

Симонова отправилась на Пхукет 25 мая. Согласно информации издания, она имела аккаунт на сайтах для взрослых и под псевдонимом проводила прямые видеотрансляции со своим участием.