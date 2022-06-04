У россиянина угнали «Мерседес» на глазах у гаишников

У жителя Москвы угнали «Мерседес» в момент, когда его остановили сотрудники ГИБДД и начали оформлять протокол. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фото: ТАСС ТАСС

По его данным, 24-летний Артем З. познакомился в баре с незнакомцами и после застолья предложил развезти их на своей иномарке. При этом все огни были в нетрезвом состоянии.

По дороге в Отрадное автомобиль остановили сотрудники ДПС. Они стали оформлять протокол в отношении Артема за вождение в нетрезвом виде. Мужчина при этом попросил новых друзей подождать его в «Мерседесе». Однако друзья угнали машину, а в пути попали в аварию. После этого они бросили авто на улице Молодцова и разошлись.

Из салона автомобиля при этом пропал гаджет Артёма.

Владелец разбитого «Мерседеса» написал заявление в полицию.