Суд арестовал обвиняемого в убийстве 17-летней девушки в Подмосковье

Суд арестовал 17-летнего подростка по обвинению в убийстве дочери замминистра строительного комплекса Московской области Марата Сибатулина. Как сообщила прокуратура Подмосковья в своем Telegram-канале, мера пресечения подозреваемому в убийстве девушки в Одинцове избрана до 3 августа.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подростка 2005 года рождения, обвиняемого в убийстве девушки в Одинцове, меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 июня девушка проводила время в компании знакомых сверстников. Когда она осталась наедине с одним из них, между ними произошла ссора. В ходе конфликта подросток множество раз ударил ее ножом и убежал.