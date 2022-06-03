В Подмосковье убита дочь регионального замминистра

В Московской области была найдена убитой дочь регионального заместителя министра по строительству. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В убийстве семнадцатилетней девушки подозревают ее бывшего одноклассника. По данным канала, она гуляла с друзьями и встретила знакомого, который предложил им сходить в заброшенный дом в лесу.
Ребята согласились. Вскоре друзья покинули дом, а девушка и ее экс-одноклассник остались там.
Через некоторое время ребята забеспокоились, что ее долго нет и вернулись. В доме они нашли ее тело с ножевым ранением.
Ранее в Испании была найдена мертвой семья бывшего топ-менеджера «Новатэка» Сергея Протосени. По информации местной полиции известно, что тела троих человек были найдены 19 апреля в доме курортного города Льорет-де-Мар в провинции Жирона. В полиции поделились версией, что мужчина мог убить семью, а затем покончить с собой.
18 апреля на западе Москвы была найдена убитой семья бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева. По приоритетной версии Следственного комитета, Аваев совершил убийство супруги и несовершеннолетней дочери, после чего покончил с собой.