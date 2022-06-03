Локомотив врезался в пассажирский поезд в Словакии

"Авария произошла на линии по направлению Жилина - Врутки. Локомотив врезался в стоящий пассажирский поезд. Согласно предварительным данным, мы можем исключить гибель людей в связи с инцидентом", - говорится в публикации правоохранительных органов на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).