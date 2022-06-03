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21 минуту назад

В Словакии локомотив врезался в пассажирский поезд

ТАСС

Локомотив врезался в стоящий пассажирский поезд в Словакии, десятки пассажиров получили легкие травмы. Об этом в пятницу сообщила словацкая полиция.

Локомотив врезался в пассажирский поезд в Словакии
Фото: TASRTASR

"Авария произошла на линии по направлению Жилина - Врутки. Локомотив врезался в стоящий пассажирский поезд. Согласно предварительным данным, мы можем исключить гибель людей в связи с инцидентом", - говорится в публикации правоохранительных органов на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По информации полиции, несколько десятков пассажиров "получили легкие травмы". На месте работают спасательные службы.

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