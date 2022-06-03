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41 минуту назад

Чемпион России по бегу может получить до восьми лет колонии за избиение прохожих

ТАСС

Четырехкратный чемпион России по бегу на короткие дистанции петербуржец Александр Хютте стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В конце мая спортсмен избил двух прохожих в парадной своего дома, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

Чемпион России по бегу избил прохожих в парадной своего дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, 23 мая в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области позвонили из больницы и сообщили о поступлении мужчины 1957 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами стенок правой глазницы и травмами придаточных пазух носа.

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"В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали, а сам он рассказал, что был избит неизвестным в парадной дома 137 по Приморскому проспекту в Петербурге", - сообщил собеседник агентства.

В тот же день полицейским стало известно еще об одном случае избиения в парадной того же дома. Звонок также поступил из медицинского учреждения, куда была доставлена женщина 1973 года рождения с гематомой в области правого глаза, ушибами мягких тканей головы и затылка. После оказания медицинской помощи пациентку отпустили домой.

"В 16:20 того же дня по подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции Александр Евгеньевич Хютте, 1988 года рождения. 25 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - рассказал источник. По его словам, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. В случае установления вины Хютте грозит до восьми лет лишения свободы.

Хютте является четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции, в 2011 году стал победителем командного чемпионата Европы. В 2015 году он информировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о допинге в национальной команде. О переписке спортсмена и федерации в апреле 2017 года сообщал интернет-ресурс "Лайф" со ссылкой на хакерскую группу Fancy Bears. В октябре 2015 года Хютте написал письмо менеджеру федерации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину.

Однако в апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил самого Хютте. В числе нарушений указывались уклонение от сдачи допинг-пробы, наличие в пробе запрещенной субстанции. Дисквалификация сроком в четыре года отсчитывалась с 5 августа 2015 года, аннулированию подлежали все результаты спортсмена с 22 мая по 4 августа 2015 года. После отбытия дисквалификации Хютте в спорт не вернулся.

Происшествия,Томас Капдевиль,Зухра Верещагина,Александр Хютте,
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