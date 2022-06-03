Чемпион России по бегу избил прохожих в парадной своего дома

Четырехкратный чемпион России по бегу на короткие дистанции петербуржец Александр Хютте стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В конце мая спортсмен избил двух прохожих в парадной своего дома, сообщил в пятницу ТАСС источник в правоохранительных органах.

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По его информации, 23 мая в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области позвонили из больницы и сообщили о поступлении мужчины 1957 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами стенок правой глазницы и травмами придаточных пазух носа.

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"В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали, а сам он рассказал, что был избит неизвестным в парадной дома 137 по Приморскому проспекту в Петербурге", - сообщил собеседник агентства.

В тот же день полицейским стало известно еще об одном случае избиения в парадной того же дома. Звонок также поступил из медицинского учреждения, куда была доставлена женщина 1973 года рождения с гематомой в области правого глаза, ушибами мягких тканей головы и затылка. После оказания медицинской помощи пациентку отпустили домой.

"В 16:20 того же дня по подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в отдел полиции Александр Евгеньевич Хютте, 1988 года рождения. 25 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - рассказал источник. По его словам, суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде. В случае установления вины Хютте грозит до восьми лет лишения свободы.

Хютте является четырехкратным чемпионом России в беге на короткие дистанции, в 2011 году стал победителем командного чемпионата Европы. В 2015 году он информировал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о допинге в национальной команде. О переписке спортсмена и федерации в апреле 2017 года сообщал интернет-ресурс "Лайф" со ссылкой на хакерскую группу Fancy Bears. В октябре 2015 года Хютте написал письмо менеджеру федерации по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину.