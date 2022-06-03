Концерт группы «Несчастный случай» попытались сорвать в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде активисты попытались сорвать концерт группы «Несчастный случай», заблокировав зрителям вход на площадку. Об этом рассказал лидер музыкального коллектива Алексей Кортнев в беседе с РБК.

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По его словам, несмотря на трудности выступление все-таки состоялось. Кортнев подчеркнул, что не собирается обращаться в правоохранительные органы по данному инциденту.

«Пускай делают, что хотят — это их дело, наше дело — играть», — высказался певец.

Во время выступления группы в зале выключили свет, а фанатов пришлось проводить через черный ход из-за преградивших им путь активистов. Стало известно, что причиной инцидента стала позиция Кортнева по спецоперации на Украине: музыкант неоднократно высказывался против конфликта Москвы и Киева.