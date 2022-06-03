Похитившую из банка миллионы кассиршу задержали спустя 6 лет

Казанскую кассиршу Светлану Астафьеву, укравшую 14,2 миллиона из банка, поймали в питерском храме спустя 6 лет. Об этом пишет «КП-Казань».

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В июне 2016 года сотрудники «Банка Казани» обнаружили пропажу 14,2 млн рублей из инкассаторских сумок. Вместо настоящей наличности там оказались банкноты «Банка приколов». В краже заподозрили 39-летнюю кассиршу Светлану Астафьеву, которая как выяснилось, не вышла на работу. С тех пор женщина вместе с 37-летним сожителем Юрием Спириным исчезла. Пару объявили в федеральный розыск.

В мае 2022 года пару вычислили с помощью системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Астафьеву и Спирина задержали в одном из храмов Санкт-Петербурга. Как оказалось, в свои последние месяцы они буквально выживали: нанимались на поденную работу и питались в трапезной.

«Миллионеры-воры? Никто там такого и подумать не мог. В храме о них отзывались как о скромных богобоязненных людях. Рассказали, что они все время молились», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Пару привезли в Казань. Астафьеву суд отправил под арест в статусе подозреваемой, Спирин остается на свободе как свидетель по делу. О судьбе украденных миллионов женщина не рассказывает. Следователям удалось выяснить, что они не покупали ни квартир, ни машин. По одной из версий, деньги спустил Спирин, так как был игроманом и часто проигрывал. На допросах Астафьева всячески выгораживает мужчину, уверяя, что он не причастен. Свою вину она признает частично.

«Светлана, как бы это сказать, сильно привязалась к Юрию. Думаю, ради него она могла пойти на преступление», - рассказала подруга арестованной.