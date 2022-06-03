Главу МЧС Москвы госпитализировали после пожара в бизнес-центре

Начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МЧС РФ Илью Денисова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Москве пресс-служба ГУ МЧС по Москве

«В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — сказал он.

Напомним, что пожару присвоили наивысший, пятый ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,1 тысячу квадратных метров. Из здания эвакуировали 125 человек.