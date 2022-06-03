Главу МЧС Москвы госпитализировали после пожара в бизнес-центре

Начальник главного управления МЧС России по Москве Сергей Желтов госпитализирован с инфарктом после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МЧС РФ Илью Денисова.
«В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — сказал он.
Напомним, что пожару присвоили наивысший, пятый ранг сложности. Площадь возгорания составила 1,1 тысячу квадратных метров. Из здания эвакуировали 125 человек.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин заявил, что пожар потушен. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения. Кроме того, очевидцы сообщали, что запасные выходы центра были закрыты, что является серьезным нарушением техники безопасности.