Что известно о заказном убийстве в центре Москвы

62-летнего предпринимателя Оганеса Камаряна застрелили накануне, когда он выходил с молодой спутницей из ресторана в центре Москвы. Сам бизнесмен был в розыске в Армении за попытку организации убийства. 3 июня стало известно, что киллер задержан. По данным СК, в заказном убийстве подозревается 24-летний молодой человек — он уже находится на допросе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: ТАСС ТАСС

В центре Москвы застрелили 62-летнего предпринимателя Оганеса Камаряна, который находился в розыске в Армении. Как передает ТАСС, убийство произошло накануне вечером, 2 июня, на Комсомольском проспекте.

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"На Комсомольском проспекте, 5/2, неизвестный в спину застрелил мужчину. По предварительным данным, убитый находился в розыске в Армении", - рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

Неизвестный подбежал к жертве и несколько раз выстрелил в голову и спину, сообщает Telegram-канал 112. По его данным, убийство могло быть заказным.

Позднее представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова указала, что погибший - мужчина 1960 года рождения, а Telegram-каналы раскрыли его личность: убит 62-летний бизнесмен Оганес Камарян. Его компания предоставляет консалтинговые услуги.

"На место выезжал руководитель ГСУ Андрей Стрижов. Устанавливаются причастные к убийству. Координировал работу правоохранительных органов на месте происшествия Хамовнический межрайонный прокурор Всеволод Ситников", - пишет ТАСС.

Камарян находился в розыске за попытку организации убийства в Армении, утверждает Telegram-канал "Осторожно, новости". По информации 112, бизнесмен должен был находиться в следственном изоляторе.

"По нашим данным, 7 апреля предприниматель был задержан на Фрунзенской набережной сотрудниками уголовного розыска и при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром".

Задержание произошло по запросу Интерпола с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Армению", - пишет Telegram-канал.

"Основные активы Оганеса Камаряна были зарегистрированы на детей. Его сын Хачатур числится руководителем Gavary Group, одного из крупнейших производителей полимерной продукции в России. Сегодня погибшего бизнесмена сопровождала 20-летняя Екатерина Попова", - говорится в публикации.

Киллер поджидал пару в арке во дворе. "Когда они вышли из ресторана "Сейджи", убийца трижды выстрелил и скрылся. Преступник использовал пистолет с глушителем", - отмечается в сообщении.

Девушка убежала после первого выстрела, а после общения с полицейскими удалила фотографии из соцсетей и сменила свои имена на страницах.

Утром в пятницу, 3 июня, стало известно, что киллер задержан. По данным СК, в заказном убийстве подозревается 24-летний молодой человек. Сейчас он находится на допросе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).