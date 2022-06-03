Высокий коммерческий суд Коломбо вынес постановление о запрете покидать Шри-Ланку самолету российской авиакомпании «Аэрофлот», пишет News First.

Отмечается, что судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. По информации истца, он подал жалобу, так как у него есть мировое соглашение с ответчиком — ОАО «Российские авиалинии».

Запрет будет действовать до 16 июня. В сообщении также говорится о том, что власти Шри-Ланки получили сертификат о том, что воздушное судно не будет задержано.

Борт должен был вылететь из Коломбо утром 2 июня, однако самолет задержали в аэропорту Коломбо. Как рассказал туроператор «Интурист», пассажиров поселили в отеле, компания ожидает подробностей от перевозчика.