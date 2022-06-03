В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Суд Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку

Газета.Ruиещё 3

Высокий коммерческий суд Коломбо вынес постановление о запрете покидать Шри-Ланку самолету российской авиакомпании «Аэрофлот», пишет News First.

Отмечается, что судья Высокого коммерческого суда Коломбо Харша Сетунга вынес такое решение после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. По информации истца, он подал жалобу, так как у него есть мировое соглашение с ответчиком — ОАО «Российские авиалинии».

Запрет будет действовать до 16 июня. В сообщении также говорится о том, что власти Шри-Ланки получили сертификат о том, что воздушное судно не будет задержано.

В России предложили национализировать самолеты Boeing и Airbus

Борт должен был вылететь из Коломбо утром 2 июня, однако самолет задержали в аэропорту Коломбо. Как рассказал туроператор «Интурист», пассажиров поселили в отеле, компания ожидает подробностей от перевозчика.

Ранее сообщалось, что в Великобритании задержали российский самолет. Лондон приравнял к уголовному преступлению появление любого российского самолета в воздушном пространстве Соединенного Королевства, решение было принято после начала спецоперации РФ на Украине.

Происшествия,Видео,Аэрофлот,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители