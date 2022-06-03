Появились детали убийства в центре Москвы

Стали известны подробности заказного убийства, совершенного возле московского ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте, сообщает «Московский комсомолец».

Появилось видео преступления. На кадрах видно, как мужчина с девушкой идет по дороге. В какой-то момент к ним сзади подбегает преступник и стреляет в затылок жертве. Когда мужчина упал, киллер произвел еще серию выстрелов, затем достал из кармана смартфон, сделал фотографию и скрылся.

По предварительным данным, погибший был бизнесменом и занимался консалтингом. Он мог находиться в розыске в Армении. По какому обвинению разыскивался убитый, не уточняется.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, погибший — мужчина 1960 года рождения. По факту убийства заведено уголовное дело.

По другим данным, застреленный Оганес Камарян сам пытался заказать конкурента. Мужчина в 2013 году в Армении хотел организовать заказное убийство некоего Мадояна, пообещав киллеру вознаграждение в полмиллиона долларов и дом в Испании.