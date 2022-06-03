Стали известны подробности убийства в центре Москвы

Застреленный в центре Москвы мужчина мог находиться в розыске в другой стране. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Подробности рассказал источник в правоохранительных службах.

«По предварительным данным, убитый находился в розыске в Армении», — сообщил собеседник агентства.

По какому обвинению разыскивался убитый, не уточняется.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, погибший — мужчина 1960 года рождения. По факту убийства мужчины в центре Москвы возбуждено уголовное дело.