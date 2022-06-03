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30 минут назад

Стали известны подробности убийства в центре Москвы

Lenta.ruиещё 4

Застреленный в центре Москвы мужчина мог находиться в розыске в другой стране. Об этом сообщает ТАСС.

Стали известны подробности убийства в центре Москвы
Фото: ТАСС ТАСС

Подробности рассказал источник в правоохранительных службах.

«По предварительным данным, убитый находился в розыске в Армении», — сообщил собеседник агентства.

По какому обвинению разыскивался убитый, не уточняется.

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, погибший — мужчина 1960 года рождения. По факту убийства мужчины в центре Москвы возбуждено уголовное дело.

Ранее издание Baza предположило, что убийство могло быть заказным. Неизвестный выстрелил в спину мужчине и добил контрольным выстрелом в голову у ресторана «Сейджи». После этого преступник достал телефон, сфотографировал убитого и сбежал.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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