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26 минут назад

В центре Москвы застрелили мужчину

Никита Бородкин

В центре Москвы неизвестный застрелил мужчину. Как сообщает Telegram-канал «112», убийство могло быть заказным.

В центре Москвы застрелили мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, киллер подстерег мужчину у ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте. Как сообщает Telegram-канал Baza, неизвестный подбежал к жертве, выстрелил в спину, после чего добил контрольным в голову. Затем он достал свой телефон, сфотографировал убитого и сбежал.

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Личности пострадавшего и нападавшего устанавливаются.

Напомним, что ранее днем 2 июня правоохранители задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

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