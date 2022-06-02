В центре Москвы застрелили мужчину

В центре Москвы неизвестный застрелил мужчину. Как сообщает Telegram-канал «112», убийство могло быть заказным.
Так, киллер подстерег мужчину у ресторана «Сейджи» на Комсомольском проспекте. Как сообщает Telegram-канал Baza, неизвестный подбежал к жертве, выстрелил в спину, после чего добил контрольным в голову. Затем он достал свой телефон, сфотографировал убитого и сбежал.
Личности пострадавшего и нападавшего устанавливаются.
Напомним, что ранее днем 2 июня правоохранители задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве сожительницы в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).