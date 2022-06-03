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50 минут назад

Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич приговорена к 6,5 годам колонии за хищение 50 млн рублей

Газета.Ruиещё 15

Бывшая замглавы Министерства науки и высшего образования России Марина Лукашевич решением Мещанского суда Москвы приговорена к 6,5 годам колонии общего режима за хищение 50 млн руб., сообщает ТАСС.

Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич осудили за хищение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд постановил признать Лукашевич виновной по части 4 статьи 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей», — указано в решении суда.

Вместе с ней на скамье подсудимых были экс-директор департамента управления программ и конкурсных процедур Минобрнауки Михаил Попов, бывший директор департамента госполитики в сфере высшего образования и молодежной политики Минобрнауки Артемий Рожков и предприниматель Николай Попов. Прокурор запрашивал для Лукашевич 7,5 лет колонии.

27 июля 2020 года Лукашевич предъявили обвинение в крупном мошенничестве. Аналогичное обвинение предъявлено и ее предполагаемому сообщнику Михаилу Попову.

По версии следствия, они причастны к хищению 50 млн руб. у Минобрнауки. Лукашевич была уволена из министерства, где работала с 1998 года.

Происшествия,Марина Лукашевич,Михаил Попов,Минобрнауки России,
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