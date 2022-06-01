В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
1 час назад

Чоповцы ногами избили байкера и его приятелей

Газета.Ruиещё 1

Сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) избили водителя мотоцикла и его приятелей в Красноярске, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю «Газете.Ru». Видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП Красноярск».

Чоповцы ногами избили байкера и его приятелей
Фото: Telegram-канал «ЧП Красноярск»Telegram-канал «ЧП Красноярск»

«Со слов потерпевших, следуя по улице Робеспьера, при пересечении перекрестка водитель мотоцикла нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. После чего на перекрестке улиц Ленина и Робеспьера к мужчинам на автомобиле подъехали сотрудники частного охранного предприятия, потребовали остановить транспортное средство и без предупреждения, не предъявив служебное удостоверение, стали демонстрировать пистолет и нанесли всем троим множественные удары руками и ногами по голове и различным частям тела», - отметили в ведомстве.

По данным регионального следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий двумя сотрудниками ООО Охранное агентство «Скорпион». Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители