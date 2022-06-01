Чоповцы ногами избили байкера и его приятелей

Сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) избили водителя мотоцикла и его приятелей в Красноярске , сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю «Газете.Ru». Видео опубликовано в Telegram-канале «ЧП Красноярск».

«Со слов потерпевших, следуя по улице Робеспьера, при пересечении перекрестка водитель мотоцикла нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. После чего на перекрестке улиц Ленина и Робеспьера к мужчинам на автомобиле подъехали сотрудники частного охранного предприятия, потребовали остановить транспортное средство и без предупреждения, не предъявив служебное удостоверение, стали демонстрировать пистолет и нанесли всем троим множественные удары руками и ногами по голове и различным частям тела», - отметили в ведомстве.