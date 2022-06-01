Бизнесмену дали срок за вымогательство миллионов

В Москве российский бизнесмен Олег Покровский получил 5,5 лет колонии общего режима за вымогательство обманным путем трех миллионов евро у основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили (на фото). Об этом в среду, 1 июня, сообщает «Коммерсантъ».