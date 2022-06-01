228 погибших. Как паника пилотов привела к катастрофе в Атлантике

13 лет назад в Атлантическом океане потерпел крушение авиалайнер Airbus A330-203 авиакомпании Air France. Погибли 216 пассажиров и 12 членов экипажа — за два года спасателям удалось поднять только 154 тела, 74 погибших так и не были найдены. О том, как отключение автопилота, паника командира авиалайнера и пилотов и их неправильные действия во время падения самолета привели к крупнейшей авиакатастрофе в истории компании Air France, — в материале «Газеты.Ru».

Самолет перестал выходить на связь

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На вылетающий в 22.03 по местному времени из Рио-де-Жанейро в Париж 31 мая 2009 года борт авиалайнера Airbus A330-203 авиакомпании Air France поднялись 228 человек – 216 пассажиров, среди которых было восемь детей, а также 12 членов экипажа. Свободных мест оставалось всего три — одиннадцатичасовой рейс был заполнен почти полностью.

58-летний командир экипажа рейса AF447 — француз Марк Дюбуа — был опытным пилотом: работал в Air France с 1988 года и налетал 11 тыс. часов. Вторые пилоты — также граждане Франции. У одного из них, 37-летнего Давида Робера, насчитывалось 6,6 тыс. летных часов. Второй был пилотом-стажером — 32-летний Пьер-Седрик Бонэн налетал на Airbus A330 и A340 всего 807 часов.

На рейсе были задействованы трое пилотов из-за необходимости менять друг друга, поскольку перелет был долгий. После успешного взлета автопилот уверенно вел самолет на высоте почти 11 тыс. м. Экипаж переговаривался с бразильским диспетчером. Бортовой компьютер следил за всеми системами, а также каждые 10 минут посылал координаты местоположения самолета и информацию о техническом состоянии в головной офис Air France.

Спустя почти три часа после начала полета капитан доложил о достижении точки маршрута, находящейся над океаном у берегов Бразилии. В 01.49 А330 удалился из бразильской зоны радарного слежения и вошел в «мертвую зону» над центральной частью Атлантического океана.

Лайнер должен был пробыть в «мертвой зоне» 50 минут. Однако в назначенное время связаться с экипажем у диспетчера не получилось — пилоты не отвечали на запросы. Сотрудник доложил об этом авиакомпании Air France — там тоже не получали сигналов от рейса 447. Последнее, что было, это 24 автоматических сообщения, переданных несколько часов назад.

В компании предположили, что у самолета отказала система связи — все сообщения не доходили до адресата.

Надежды, что кто-то выжил — нет

К 11 часам утра борт должен был сесть в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже, однако никаких вестей о рейсе 447 по-прежнему не было. Топливо у А330 к тому времени уже закончилось, и авиакомпания начала извещать родственников пассажиров о том, что самолет почти наверняка упал где-то в море.

После полудня 1 июня стало понятно, что рейс из Рио-де-Жанейро в Париж бесследно исчез. Спасатели выдвинулись в центральную Атлантику на поиски выживших и обломков самолета. Французский президент Николя Саркози заявил, что надежды на то, что кто-то выжил, практически нет. Всех находившихся на борту признали погибшими.

Air France также опубликовала список пассажиров пропавшего самолета. Согласно официальному пресс-релизу компании, на нем летели 58 бразильцев, 61 француз, 26 немцев, девять китайцев, девять итальянцев, пятеро британцев, пять ливанцев, четыре венгра, трое ирландцев, трое норвежцев, трое словаков, двое марокканцев, двое поляков, двое американцев. На борту также находились граждане Аргентины, Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Голландии, Эстонии, Филиппин, Гамбии, Исландии, Румынии, ЮАР, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции и России.

Среди бразильцев, находившихся на борту, погиб и 26-летний принц Педру Луис ди Орлеанс и Браганса — прямой потомок последнего императора Бразилии Педру Второго. Кроме того, по данным агентства Reuters, среди пассажиров исчезнувшего самолета были: президент филиала французской компании Michelin в Южной Америке Луис Роберту Анастасиу, глава бразильского подразделения металлургического концерна Thyssenkrupp и один из топ-менеджеров бразильской горнодобывающей компании-гиганта Vale.

Позже в посольстве России в Париже также подтвердили информацию о находившемся на борту аэробуса россиянине и назвали его имя: Андрей Киселев.

Кожаный чемодан и кислородная маска

Расследование авиакатастрофы поручили опытному следователю Алену Буйяру. «ЧП на эшелоне (при наборе максимальной высоты, — «Газета.Ru») редкость. Обычно что-то случается на взлете или посадке. Мы ничего не могли понять. Если бы мы не нашли самописцы, то никогда не поняли бы, что произошло», — отмечал он.

В течение многих дней на поверхности океана не было видно никаких следов упавшего А330. Сообщения о координатах, которые самолет передавал каждые 10 минут, помогли расследованию — удалось ограничить примерный радиус возможного падения.

Самолеты и корабли прочесывали океан в поисках любых следов рейса 447. Наконец, после пяти дней поиска бразильский пилот заметил несколько плавающих обломков А330, но выживших не было.

Бразильская поисковая группа нашла личные вещи пассажиров и тела двух погибших мужчин в 900 км от архипелага Фернанду-ди-Норонья. Среди находок оказался кожаный чемодан с билетом на рейс, что исключало всякую возможность ошибки. Неподалеку были также найдены синее кресло самолета, кислородная маска и фрагмент вертикального хвостового стабилизатора.

Обломки самолета разнесло атлантическими течениями на площади свыше 500 кв. км. Важнее всего для следователей было найти бортовые самописцы, которые фиксировали все показатели авиасудна и речь пилотов. Для этого в них устанавливают радиомаяки.

Однако сигнал подается всего 30 дней. Кроме того, глубина в середине Атлантики достигает 4,5 км — поисковикам необходимо было оказаться непосредственно над черными ящиками. Площадь, которую предстояло осмотреть, составила 17 тыс. кв. км.

«У пассажиров не было времени надеть спасательные жилеты»

Пока шли поиски самописцев, следователи изучали 24 последних адресно-отчетных сообщения. Оказалось, что у самолета отказали трубки Пито — цилиндрические датчики, расположенные снаружи самолета. Они измеряют скорость авиалайнера относительно набегающего потока воздуха. Случалось, что эти трубки закупоривались от обледенения. Однако эта проблема, по мнению специалистов, не могла привести к авиакатастрофе.

«Рейс А330 пропал в неспокойном районе — там сталкиваются пассаты, порождая сильнейшие бури. Часто бывает сильная турбулентность. Другие самолеты в тот же день отклонялись от маршрута, чтобы обойти грозы. То, что спасательные жилеты, которые были обнаружены в океане, находились в заводской упаковке, указывало на быстрое развитие событий — у пассажиров не было времени надеть их. Они не ожидали удара самолета о воду», — рассказал Буйяр.

Версия о турбулентности и разрушении самолета из-за погодных условий в воздухе не подтвердилась. Как и домыслы о теракте — исследовав обломки хвоста, следователи обнаружили, что он отделился при ударе о воду.

С момента исчезновения рейса 447 над Атлантикой прошло три недели — бортовые самописцы до сих пор не нашли, а заряда в них осталось всего на несколько дней. К тому времени исследование обломков указало на то, что самолет на большой скорости упал плашмя в воду. В течение последующих дней из воды было поднято в общей сложности 50 тел погибших пассажиров, а также многочисленные фрагменты лайнера.

На 30-й день радиомаяк черных ящиков отключился. К поискам привлекли эхолоты. Однако крутые подводные горы и ущелья сильно мешали. За несколько месяцев было обследовано 22 тыс. км океанского дна, но самописцы не обнаружили. Были привлечены автономные подводные аппараты — такие использовались, когда искали обломки «Титаника».

Летел вниз на скорости свыше 3600 метров в минуту

За 18 месяцев со дня исчезновения А330 на расследование было потрачено €22 млн, но большую часть обломков и самописцы не нашли.

25 марта 2011 года Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) начало последнюю поисковую операцию — зону ограничили до 37 км с точки последнего зафиксированного местонахождения самолета. Спустя неделю подводный аппарат передал ультразвуковой снимок огромного объекта на океанском дне. Оставшаяся часть обломков была найдена — в 12 км от последнего сигнала рейса 447, на глубине 4 тыс. м.

После того как точное место крушения было установлено, начался второй этап. Черные ящики доставили для расшифровки в Париж. Сперва началось исследование речевого самописца — он был поврежден. Параметрический же был хорошем состоянии.

Данные показывали, что самолет спокойно двигался на высоте 10 тыс. 500 метров — трубки Пито же обледенели. Из-за этого они передавали неправильные показания. Согласно программе самолета, в таком случае автоматически отключается автопилот.

Пилотов учили, что обледеневшая трубка Пито прочищается менее чем за минуту— на А330 они были забиты всего 56 секунд. После этого значения воздушной скорости стали корректны — во время сбоя пилоту только нужно удерживать самолет в горизонтальном положении.

Однако, согласно данным самописца, авиалайнер ровно не шел — пилот держал штурвал на себя и задрал нос самолета вверх, тем самым изменив угол тангажа (угловое движение). Самолет поднялся на 750 метров, но скорость упала на 165 км/ч меньше, чем за минуту — эти действия вызвали предупреждение системы о риске сваливания.

При аэродинамическом сваливании крылья быстро теряют подъемную силу, а самолет падает. А330 летел вниз на скорости свыше 3600 метров в минуту. В этот момент пилот продолжал тянуть штурвал на себя, хотя должен был, наоборот, направить нос самолета вниз, чтобы набрать скорость и увеличить подъемную силу.

Самолет столкнулся с водой на скорости почти 200 км/ч

Согласно данным речевого самописца, который удалось восстановить, за 40 минут до катастрофы капитан Дюбуа находился на своем месте. Второй пилот занимал правое кресло — они шли прямо на грозу, хотя самолеты обычно стараются пролететь над ней. Но на этом участке существовала опасность: на высоте 10 тыс. 500 метров воздух слишком разрежен, чтобы набирать высоту.

За несколько минут до катастрофы капитан Дюбуа ушел отдыхать, его заменил менее опытный пилот Давид Робер. На записи было слышно, что оба пилота, когда отключился автопилот из-за обледенения трубок Пито, начали паниковать. Робер тянул штурвал вниз, что было верным, а второй пилот Бонэн, наоборот, на себя.

Самолет начал задирать нос. Робер позвал капитана Дюбуа — Бонэн в это время увеличивал мощность двигателя до максимума, но это не дало результата. К этому моменту самолет падал — у пилотов оставалось всего две минуты, чтобы спасти самолет и 216 пассажиров.

Робер решил взять управление на себя и попытался опустить нос самолета, но Бонэн по непонятной причине продолжил тянуть штурвал на себя. Спустя 90 секунд после начала падения капитан вернулся в кабину и проводил оценку ситуации, но времени на это у него не хватило. Тогда Бонэн заявил, что он не может направить самолет вверх, хотя тянет штурвал на себя изо всех сил.

Дюбуа закричал, что нужно срочно опустить нос самолета. Но у авиалайнера уже не хватало подъемной силы, чтобы выйти из сваливания. На высоте 1600 метров датчики обнаружили поверхность и начали подавать сигналы о риске столкновения. В кабине началась паника — в этот момент запись прервалась и произошел удар — самолет столкнулся с водой на скорости почти 200 км/ч.

«Ориентируясь на аэродинамические шумы и тряску, пилот решил, что, должно быть, скорость самолета слишком высока. Несмотря на то, что индикатор свала неоднократно срабатывал, команда так и не поняла, что началось сваливание и самолет стремительно падает», — отмечал в отчете Ален Буйяр.

К лету 2011 года поисковые команды извлекли из обломков рейса 447, покоящихся под водой, 104 тела. Из 228 человек, находившихся на борту, похоронить удалось только 154. Оставшиеся 74 тела не были найдены.