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32 минуты назад

В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина

Елена Прошина

Правоохранительные органы задержали в Москве депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Об этом в своем Telegram сообщила его помощница Мария Чуприна.

В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина
Фото: ТАССТАСС

Она отметила, что Митрохина задержали в районе Хамовники на улице Ефремова, 11. По словам Чуприной, депутат находился там для встречи с местными жителями. Митрохин обсуждал с ними план прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов, добавила она.

Также Чуприна сообщила, что в ОВД к депутату приехал адвокат Сергей Тельнов, но его не пустили к нему.

Напомним, что в январе Митрохину запретили выезжать за границу и арестовали счета из-за участия в несанкционированных акциях на Пушкинской площади и возле здания Совфеда в 2021 году. Также его обязали выплатить штрафы на общую сумму в 450 тысяч рублей.

Происшествия,Сергей Тельнов,Сергей Митрохин,Мосгордума,Партия "Яблоко",Совет Федерации,
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