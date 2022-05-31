В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина

Правоохранительные органы задержали в Москве депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Об этом в своем Telegram сообщила его помощница Мария Чуприна.

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Она отметила, что Митрохина задержали в районе Хамовники на улице Ефремова, 11. По словам Чуприной, депутат находился там для встречи с местными жителями. Митрохин обсуждал с ними план прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов, добавила она.

Также Чуприна сообщила, что в ОВД к депутату приехал адвокат Сергей Тельнов, но его не пустили к нему.