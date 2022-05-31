В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Мосгордумы от партии «Яблоко» Сергея Митрохина в московском районе Хамовники. Об этом сообщила его помощница Мария Чуприна в Telegram.

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По ее словам, депутата задержали во время встречи с горожанами, посвященной планам прокладки коммуникаций для строительства элитных апартаментов. В настоящее время Митрохина везут в ОВД Хамовники, добавила Чуприна.

К депутату уже выехал адвокат, уточнила она.