Смертельная драка с участием российских следователей попала на видео

На кадрах видно, как несколько мужчин начинают рукопашную схватку посреди улицы. Один из них падает, пытается встать и получает удар ногой в голову от следователя по особо важным делам, после чего теряет сознание. Несмотря на то что мужчина лежал без признаков жизни, драка продолжалась. Лишь пару минут спустя к пострадавшему подошли случайные прохожие, которые стали оказывать помощь.