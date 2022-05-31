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30 минут назад

Смертельная драка с участием российских следователей попала на видео

Lenta.ru

В Челябинске драка с участием российских следователей, закончившаяся убийством, попала на видео. Ролик во вторник, 31 мая, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как несколько мужчин начинают рукопашную схватку посреди улицы. Один из них падает, пытается встать и получает удар ногой в голову от следователя по особо важным делам, после чего теряет сознание. Несмотря на то что мужчина лежал без признаков жизни, драка продолжалась. Лишь пару минут спустя к пострадавшему подошли случайные прохожие, которые стали оказывать помощь.

Оба следователя Кирилл Зубков и Дмитрий Зыков с места происшествия скрылись и позже были задержаны. Суд вынес постановление об аресте подозреваемых и отправил их на два месяца в СИЗО.

Происшествия,Видео,Кирилл Зубков,Дмитрий Зыков,
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