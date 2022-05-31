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26 минут назад

Суд арестовал криптокошелек сооснователя онлайн-площадки по продаже наркотиков "Гидра"

ТАСС

Мещанский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество одного из сооснователей онлайн-площадки по продаже наркотиков "Гидра" Дмитрия Павлова, ранее арестованного в рамках уголовного дела о распространении наркотических веществ в составе организованной группы. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, сумма арестованного на криптовалютном кошельке может достигать нескольких сотен миллионов долларов США.

Суд арестовал криптокошелек основателя площадки по сбыту наркотиков "Гидра"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Столичным судом были наложены обеспечительные меры на имущество, находящееся на криптовалютном кошельке обвиняемого. Размер криптовалюты на арестованном счете следствием оценивается в десятки, а то и сотни миллионов долларов США", - рассказал собеседник агентства.

В Мещанском районном суде ТАСС сообщили, что решение об аресте криптокошелька не обжаловано.

Происшествия,Дмитрий Павлов,
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