Суд арестовал криптокошелек основателя площадки по сбыту наркотиков "Гидра"

Мещанский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество одного из сооснователей онлайн-площадки по продаже наркотиков "Гидра" Дмитрия Павлова, ранее арестованного в рамках уголовного дела о распространении наркотических веществ в составе организованной группы. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, сумма арестованного на криптовалютном кошельке может достигать нескольких сотен миллионов долларов США.