Суд арестовал криптокошелек основателя площадки по сбыту наркотиков "Гидра"

Мещанский суд Москвы наложил обеспечительные меры на имущество одного из сооснователей онлайн-площадки по продаже наркотиков "Гидра" Дмитрия Павлова, ранее арестованного в рамках уголовного дела о распространении наркотических веществ в составе организованной группы. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, сумма арестованного на криптовалютном кошельке может достигать нескольких сотен миллионов долларов США.
"Столичным судом были наложены обеспечительные меры на имущество, находящееся на криптовалютном кошельке обвиняемого. Размер криптовалюты на арестованном счете следствием оценивается в десятки, а то и сотни миллионов долларов США", - рассказал собеседник агентства.
В Мещанском районном суде ТАСС сообщили, что решение об аресте криптокошелька не обжаловано.