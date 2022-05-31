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1 час назад

Российские военнослужащие приговорены к тюремным срокам на Украине

Алиса Селезнёва

Суд на Украине приговорил двоих попавших в плен российских военнослужащих к 11 годам и шести месяцам лишения свободы каждого. Об этом со ссылкой на трансляцию заседания пишет РИА Новости.

Суд на Украине вынес приговор российским военным
Фото: Москва 24Москва 24

По данным издания, российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова обвинили на Украине в нарушении законов и обычаев войны. Свою вину они признали. Защита военнослужащих настаивала на минимально возможном сроке заключения - восьми годах лишения свободы, обвинение требовало приговорить их к 12 годам.

«Суд постановил признать Бобыкина виновным в предъявленном обвинении и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы… Иванова признать виновным… и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы», - зачитал приговор судья.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В Минобороны России заявили, что удары по городам Украины и мирному населению не наносятся. По данным ведомства, высокоточные удары проводятся по военным объектам и инфраструктуре ВСУ.

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