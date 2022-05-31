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1 час назад

Спасатели сняли с Эльбруса вертолет, застрявший после приземления на одной из вершин

ТАСС

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России, а также представители компании Heliaction, специализирующейся на горных полетах, спустили с восточной вершины Эльбруса вертолет, севший туда вечером 22 мая. Об этом рассказал ТАСС начальник поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

Спасатели МЧС сняли с Эльбруса вертолет, застрявший на одной из вершин
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня рано утром полностью спустили [вертолет]. В работах принимали участие шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, а также пилоты, механики, инженеры компании Heliaction. Вертолет полностью разобрали по частям, спустили. Транспортировкой в Ставропольский край, наверное, займутся уже завтра, сейчас он у нас на площадке", - рассказал собеседник агентства.

В работах также был задействован второй вертолет. Повреждений у спущенного с вершины вертолета практически нет. Гулиев отметил, что спуск был осуществлен в условиях хорошей погоды. Ранее пилот вертолета компании Heliaction Александр Давыдов сообщил ТАСС, что самопроизвольное выключение двигателя вертолета с туристами, по всей вероятности, произошло при его приземлении на восточной вершине Эльбруса.

Вечером 22 мая на одну из вершин Эльбруса сел вертолет с тремя пассажирами из Челябинска и пилотом, вновь завести вертолет они не смогли и запросили помощи. К ним выдвинулась группа спасателей. Шквалистый ветер, пурга и температура до минус 30 градусов сильно осложняли поиски. Выше отметки 4 800 м связь со спасателями прервалась, на помощь вышли еще 14 спасателей. На высоте 5 300 м, объединившись, спасатели стали спускать туристов с горы. Поисково спасательные работы полностью завершены 23 мая, спасатели спустили группу туристов на поляну Азау, в медицинской помощи они не нуждались.

Происшествия,Александр Давыдов,МЧС России,
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