Спасатели МЧС сняли с Эльбруса вертолет, застрявший на одной из вершин

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России, а также представители компании Heliaction, специализирующейся на горных полетах, спустили с восточной вершины Эльбруса вертолет, севший туда вечером 22 мая. Об этом рассказал ТАСС начальник поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев.

Фото: ТАСС ТАСС

"Сегодня рано утром полностью спустили [вертолет]. В работах принимали участие шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, а также пилоты, механики, инженеры компании Heliaction. Вертолет полностью разобрали по частям, спустили. Транспортировкой в Ставропольский край, наверное, займутся уже завтра, сейчас он у нас на площадке", - рассказал собеседник агентства.

В работах также был задействован второй вертолет. Повреждений у спущенного с вершины вертолета практически нет. Гулиев отметил, что спуск был осуществлен в условиях хорошей погоды. Ранее пилот вертолета компании Heliaction Александр Давыдов сообщил ТАСС, что самопроизвольное выключение двигателя вертолета с туристами, по всей вероятности, произошло при его приземлении на восточной вершине Эльбруса.