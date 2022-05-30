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9 минут назад

Чиновник столичного метрополитена в суде признался в убийстве «Мисс Кузбасс — 2010»

BFM.RU

Чиновник столичного метрополитена Александр Попов в суде признал вину в убийстве жены, «Мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой. Об этом Business FM сообщила пресс-секретарь Щербинского суда Москвы Светлана Ехтанигова.

Чиновник столичного метро признался в убийстве «Мисс Кузбасс — 2010»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд приступил к рассмотрению дела по существу, подсудимый признал вину в совершении преступления, — сказала она. — Сторона государственного обвинения приступила к представлению доказательств». По словам представителя суда, следующее заседание состоится 23 июня в 13:00. Ожидается, что в этот день будут допрошены потерпевший и свидетели.

«Мисс Кузбасс — 2010» Ксения Сапожкова пропала в августе 2021 года. Как выяснилось позже, на протяжении полугода ее муж, 37-летний замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен» вел соцсети супруги, создавая видимость, что она уехала в Дубай. Однако правоохранители установили, что та не покидала Россию. В итоге мужчина сознался в преступлении, написав явку с повинной. В конце января 2022 года его арестовали. По данным СМИ, он сообщил, что убил жену ножом в ходе бытовой ссоры, расчленил тело и выбросил в реку Десну.

У женщины осталась шестилетняя дочь. По сообщениям СМИ, Попов работал заместителем главы Новокузнецка по Центральному району, позже возглавлял «Комбинат питания», который отвечал за поставки еды в образовательные учреждения, а затем перебрался в Москву, где занял должность замначальника отдела по договорной работе ГУП «Московский метрополитен».

Происшествия,Светлана Ехтанигова,Александр Попов,
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