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1 час назад

Три автомобиля пострадали от пожара в центре Москвы

Елена Прошина

На Тверском бульваре ночью сгорел автомобиль BMW X7, еще две машины, в том числе Mercedes, пострадали от возгорания первой. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб столицы.

Три автомобиля пострадали от пожара в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня ночью во дворе дома в центре Москвы сгорел автомобиль BMW X7. От пожара также пострадал припаркованный рядом Mercedes», — приводятся в материала слова собеседника агентства.

Он отметил, что в качестве основной причины пожара рассматривается поджог.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве, о возгорании на Тверском бульваре, дом №3, сообщили в 02:08. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Происшествия,МЧС России,
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