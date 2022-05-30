Три автомобиля пострадали от пожара в центре Москвы

На Тверском бульваре ночью сгорел автомобиль BMW X7, еще две машины, в том числе Mercedes, пострадали от возгорания первой. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель экстренных служб столицы.
«Сегодня ночью во дворе дома в центре Москвы сгорел автомобиль BMW X7. От пожара также пострадал припаркованный рядом Mercedes», — приводятся в материала слова собеседника агентства.
Он отметил, что в качестве основной причины пожара рассматривается поджог.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве, о возгорании на Тверском бульваре, дом №3, сообщили в 02:08. Никто из людей в результате происшествия не пострадал.