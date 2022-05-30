У Брянского госуниверситета прогремел взрыв

Взрыв произошел в автомобиле около Брянского государственного университета. Как сообщает ТАСС, в результате погиб 60-летний водитель, еще два человека пострадали.

По предварительным данным, в автомобиле взорвался газовый баллон. Как сообщил источник в силовых структурах, это был личный автомобиль погибшего водителя, который работал шофером ректора университета. После взрыва начался пожар, в результате которого машина сгорела

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что на место происшествия выехал зампрокурора области Руслан Коберник, который координирует деятельность правоохранительных органов, спасательных и специальных служб. Ведомство проверит обстоятельства взрыва и пожара, и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.