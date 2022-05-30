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31 минуту назад

У Брянского госуниверситета прогремел взрыв

Елена Прошина

Взрыв произошел в автомобиле около Брянского государственного университета. Как сообщает ТАСС, в результате погиб 60-летний водитель, еще два человека пострадали.

По предварительным данным, в автомобиле взорвался газовый баллон. Как сообщил источник в силовых структурах, это был личный автомобиль погибшего водителя, который работал шофером ректора университета. После взрыва начался пожар, в результате которого машина сгорела

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что на место происшествия выехал зампрокурора области Руслан Коберник, который координирует деятельность правоохранительных органов, спасательных и специальных служб. Ведомство проверит обстоятельства взрыва и пожара, и при необходимости примет меры прокурорского реагирования.

Взрыв газа в Татарстане: СК назвал две версии инцидента

Напомним, что 20 мая три человека пострадал при взрыве газового баллона в доме в подмосковном Ногинске на улице Климова. Несущие конструкции здания не были повреждены, эвакуация жильцов не потребовалась.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,
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