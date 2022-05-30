Названы последствия взрыва в центре Мелитополя

По предварительным данным, три человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

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По словам собеседника издания, в центре города был взорван автомобиль, который припарковали неподалеку от одного из зданий городской администрации. Версию также подтвердили сотрудники силовых структур.

Площадь Победы, где расположена администрация Мелитополя, оцеплена. Кроме того, усилена охрана зданий органов местной власти.