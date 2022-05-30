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13 минут назад

Названы последствия взрыва в центре Мелитополя

Елена Прошина

По предварительным данным, три человека пострадали в результате взрыва в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

Названы последствия взрыва в центре Мелитополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника издания, в центре города был взорван автомобиль, который припарковали неподалеку от одного из зданий городской администрации. Версию также подтвердили сотрудники силовых структур.

Площадь Победы, где расположена администрация Мелитополя, оцеплена. Кроме того, усилена охрана зданий органов местной власти.

В центре Мелитополя произошел мощный взрыв

Напомним, что взрыв прогремел в 07:40 мск. Машина с украинскими номерами была припаркована неподалеку от главной площади Мелитополя и Дома культуры. У зданий, расположенных неподалеку, от ударной волны выбило стекла, а у жителей квартир центральных улиц города дрожали стекла и стены.

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