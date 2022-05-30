В центре Мелитополя произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в центре Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.

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«Сегодня около 7:40 (мск — прим. ред.) в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко, дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы чёрного дыма», — заявил Рогов.

Как рассказал корреспондент RT Илья Васюнин, в центре города взорвался Mercedes с украинскими номерами. Автомобиль был припаркован недалеко от главной площади Мелитополя и Дома культуры. Он отметил, что в результате взрыва во всех зданиях рядом выбило стекла.

«Звук был такой, что заложило уши. Несколько десятков человек в камуфляже уже сейчас оцепили это место. Такое впервые в Мелитополе с того момента, как сюда зашли российские войска", — рассказал Васюнин.