В центре Мелитополя произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в центре Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова.
«Сегодня около 7:40 (мск — прим. ред.) в самом центре города раздался мощный взрыв. У жителей улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова, Петра Дорошенко, дрожали окна и стены в домах. Центр города заполнили клубы чёрного дыма», — заявил Рогов.
Как рассказал корреспондент RT Илья Васюнин, в центре города взорвался Mercedes с украинскими номерами. Автомобиль был припаркован недалеко от главной площади Мелитополя и Дома культуры. Он отметил, что в результате взрыва во всех зданиях рядом выбило стекла.
«Звук был такой, что заложило уши. Несколько десятков человек в камуфляже уже сейчас оцепили это место. Такое впервые в Мелитополе с того момента, как сюда зашли российские войска", — рассказал Васюнин.
Информации о пострадавших нет, но рядом с местом взрыва находится жилой дом, в котором могут быть жертвы. Самого корреспондента задержали, когда он попытался подойти ближе к месту происшествия.