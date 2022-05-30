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13 минут назад

На месте крушения самолета в Непале нашли тела погибших

Газета.Ruиещё 2

На месте крушения самолета Tara Air в Непале были найдены по меньшей мере 14 тел погибших, сообщает газета Kathmandu Post.

На месте крушения самолета в Непале нашли тела погибших
Фото: jetphotos.comjetphotos.com

Как сообщил представитель авиаперевозчика, самолет врезался в гору и развалился на части в радиусе 100 метров. Поиски тел погибших продолжаются.

Обломки самолета обнаружили на северо-западе Непала в районе Мустанг спустя почти 20 часов после его исчезновения.

На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Самолет вылетел утром 29 мая из аэропорта города Покхара в Джомсом, связь с ним пропала спустя несколько минут после вылета.

Как сообщает The Himalayan Times, последние несколько дней в этом районе шел дождь, однако полеты выполнялись в обычном режиме. Самолеты по этому маршруту пролетают между горами, а затем приземляются в долине. В 2016 году самолет Tara Air Twin Otter, летевший по тому же маршруту, разбился после взлета, в результате погибли все 23 человека, находящиеся на борту. В 2012 году самолет Agni Air, также летевший из Покхары в Джомсом, разбился, погибли 15 человек, шестеро выжили.

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