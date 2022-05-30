На месте крушения самолета в Непале нашли тела погибших

Как сообщает The Himalayan Times, последние несколько дней в этом районе шел дождь, однако полеты выполнялись в обычном режиме. Самолеты по этому маршруту пролетают между горами, а затем приземляются в долине. В 2016 году самолет Tara Air Twin Otter, летевший по тому же маршруту, разбился после взлета, в результате погибли все 23 человека, находящиеся на борту. В 2012 году самолет Agni Air, также летевший из Покхары в Джомсом, разбился, погибли 15 человек, шестеро выжили.