На месте крушения самолета в Непале нашли тела погибших

На месте крушения самолета Tara Air в Непале были найдены по меньшей мере 14 тел погибших, сообщает газета Kathmandu Post.
Как сообщил представитель авиаперевозчика, самолет врезался в гору и развалился на части в радиусе 100 метров. Поиски тел погибших продолжаются.
Обломки самолета обнаружили на северо-западе Непала в районе Мустанг спустя почти 20 часов после его исчезновения.
На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Самолет вылетел утром 29 мая из аэропорта города Покхара в Джомсом, связь с ним пропала спустя несколько минут после вылета.
Как сообщает The Himalayan Times, последние несколько дней в этом районе шел дождь, однако полеты выполнялись в обычном режиме. Самолеты по этому маршруту пролетают между горами, а затем приземляются в долине. В 2016 году самолет Tara Air Twin Otter, летевший по тому же маршруту, разбился после взлета, в результате погибли все 23 человека, находящиеся на борту. В 2012 году самолет Agni Air, также летевший из Покхары в Джомсом, разбился, погибли 15 человек, шестеро выжили.