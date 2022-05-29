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19 минут назад

Медсестру в российской больнице госпитализировали после нападения пациента

Майк Габриелян

В больнице Саратова пациент внезапно напал на медсестру. Женщину с травмами пришлось госпитализировать. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Минздрав Саратовской области».

Медсестру в российской больнице госпитализировали после нападения пациента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пациент, находившийся в учреждении по поводу проведенного оперативного вмешательства, внезапно и беспричинно напал на медсестру», - сказано в сообщении.

На помощь медработнику пришли сотрудники больницы и бойцы Росгвардии. Медсестру с травмами госпитализировали, ей оказана медицинская помощь.

«С напавшим пациентом ведётся работа профильными специалистами. Вопрос обеспечения безопасности медицинского персонала при исполнении служебных обязанностей находится на контроле регионального минздрава. Вырабатываются предложения по усилению их физической защиты», - сообщает канал.

Ранее сообщалось, что в День Победы злоумышленник напал на сотрудницу скорой помощи в Саратове.

Происшествия,Росгвардия,
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