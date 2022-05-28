В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
45 минут назад

Авиарейс из Стамбула в Москву совершил вынужденную посадку в Вильнюсе

ТАСС

Пассажирский самолет турецких авиалиний Turkish Airlines, следовавший по маршруту Стамбул - Москва, из-за технических неисправностей совершил в субботу вынужденную посадку в Вильнюсском международном аэропорту. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил заведующий отделом аэропорта по общественной коммуникации Марюс Зелянюс.

Авиарейс из Стамбула в Москву сел в Вильнюсе
Фото: ReutersReuters

"Из-за технически неисправностей борт вынужден был прервать полет и приземлился в Вильнюсе", - сказал он.

Как отметил Зелянюс, проходит осмотр лайнера. "Пассажиры находятся в терминале, где ожидают продолжения прерванного полета", - заявил представитель аэропорта. По его словам, как быстро они смогут это сделать, зависит от авиаперевозчика.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители