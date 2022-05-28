Авиарейс из Стамбула в Москву сел в Вильнюсе

Пассажирский самолет турецких авиалиний Turkish Airlines, следовавший по маршруту Стамбул - Москва , из-за технических неисправностей совершил в субботу вынужденную посадку в Вильнюсском международном аэропорту. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил заведующий отделом аэропорта по общественной коммуникации Марюс Зелянюс.

"Из-за технически неисправностей борт вынужден был прервать полет и приземлился в Вильнюсе", - сказал он.

Как отметил Зелянюс, проходит осмотр лайнера. "Пассажиры находятся в терминале, где ожидают продолжения прерванного полета", - заявил представитель аэропорта. По его словам, как быстро они смогут это сделать, зависит от авиаперевозчика.