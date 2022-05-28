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49 минут назад

В Якутии четыре человека погибли из-за утечки газа в частном доме

ТАССиещё 1

Четыре человека погибли в результате утечки бытового газа в частном доме в Якутске, сообщает в субботу пресс-служба прокуратуры республики.

Четыре человека погибли из-за утечки газа в Якутске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из распространенного сообщения, инцидент произошел в поселке Хатассы городского округа Якутск. "В ходе выезда [прокуроров на место происшествия] установлено, что все погибшие находились в одном частном жилом доме, предварительной причиной смерти является утечка бытового газа", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия.

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