Число отравившихся после чаепития в школе в Бурятии возросло до 40

Количество жителей Бурятии, отравившихся после чаепития в школе в Селенгинском районе, возросло до 39. Об этом сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

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Накануне стало известно о том, что после чаепития в Новоселенгинской школе-интернате с медпомощью в связи с острой кишечной инфекцией обратился 31 человек, в том числе 17 детей.

"Всего госпитализировано 39 человек. Пациентам обеспечено необходимое лечение. Все заболевшие со средней и легкой степенью. Контактные лица находятся под наблюдением медицинских работников", - сообщил Цыденов.

Он добавил, что продолжается совместная работа с региональным управлением Роспотребнадзора по локализации очага кишечной инфекции.

"В Гусиноозерск для проведения дополнительных обследований выехала бригада инфекционистов", - отметил он.

Ранее в Следственном управлении СК России по Бурятии сообщили, что 25 мая в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования родителями и преподавателями для учеников девятых и 11-х классов в связи с окончанием учебного года было организовано чаепитие. Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, были приобретены в продуктовых магазинах, горячие блюда приготовили в школьной столовой. После употребления продуктов в пищу большинство детей и взрослых почувствовали недомогание и в последующие дни стали обращаться за медицинской помощью.