Суд изъял $750 млн у братьев Магомедовых

Хамовнический суд Москвы в пятницу изъял в пользу государства $750 млн у владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Ошеров.

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"Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии денежных средств у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых", - сказал адвокат.

Дело было рассмотрено за один день, заседание длилось около 12 часов. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы являются фигурантами дела о хищениях при исполнении государственных контрактов. Суд ранее арестовал имущество ответчиков на общую сумму около $2 млрд, включая средства на банковских счетах, недвижимость, активы одной из крупнейших в стране транспортно-логистической группы "Феско" и других компаний.

Прокуратура в иске требует взыскать с ответчиков в пользу государства $750 млн, которые, согласно позиции ведомства, были приобретены незаконно.