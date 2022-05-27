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38 минут назад

Суд изъял в пользу государства $750 млн у владельца группы "Сумма" Магомедова и его брата

ТАСС

Хамовнический суд Москвы в пятницу изъял в пользу государства $750 млн у владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Ошеров.

Суд изъял $750 млн у братьев Магомедовых
Фото: ТАССТАСС

"Суд удовлетворил иск прокуратуры об изъятии денежных средств у братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых", - сказал адвокат.

Дело было рассмотрено за один день, заседание длилось около 12 часов. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы являются фигурантами дела о хищениях при исполнении государственных контрактов. Суд ранее арестовал имущество ответчиков на общую сумму около $2 млрд, включая средства на банковских счетах, недвижимость, активы одной из крупнейших в стране транспортно-логистической группы "Феско" и других компаний.

Прокуратура в иске требует взыскать с ответчиков в пользу государства $750 млн, которые, согласно позиции ведомства, были приобретены незаконно.

Одновременно с иском в Хамовническом суде Мещанский суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении братьев Магомедовых по существу. Суд в настоящее время находится на стадии исследования доказательств стороны защиты.

Происшествия,Михаил Ошеров,Магомед Магомедов,
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