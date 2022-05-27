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24 минуты назад

В Белгородской области обстреляли село Нехотеевка

ТАСС

Село Нехотеевка в Белгородской области обстреляли со стороны Украины, один человек пострадал, также повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области обстреляли село Нехотеевка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Оперативные службы сообщают об обстреле села Нехотеевка. Есть разрушения: повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. Есть пострадавший, мужчина с осколочным ранением голени. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил он.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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